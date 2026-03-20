Мир

Хакеры объявили о получении доступа к документам бывшей высокопоставленной сотрудницы "Мосада"

Хакеры
"Мосад"
Война с Ираном
время публикации: 20 марта 2026 г., 07:41 | последнее обновление: 20 марта 2026 г., 08:03
Хакеры объявили о получении доступа к документам бывшей высокопоставленной сотрудницы "Мосада"
handala-team.to

Хакеры проиранской группы Handala объявили, что получили доступ к примерно 100 тысячам конфиденциальных документов Деборы Оппенгеймер – бывшего заместителя директора департамента внешних связей и сотрудничества "Мосада" и нынешнего руководителя отдела международных отношений в Израильском институте национальной безопасности (INSS).

Насколько чувствительно полученная хакерами информация, непонятно. Выложенные в открытый доступ документы касаются бюджетов на 2023-2024 год и медиапланирования.

INSS пока сообщение о взломе не комментирует.

На странице для обращений к Деборе Оппенгеймер выдается "404 ошибка".

Отметим, что Handala – известная хакерская группа, недавно от их действий пострадала гигантская медтех-корпорация Stryker.

