Хакеры объявили о получении доступа к документам бывшей высокопоставленной сотрудницы "Мосада"
время публикации: 20 марта 2026 г., 07:41 | последнее обновление: 20 марта 2026 г., 08:03
Хакеры проиранской группы Handala объявили, что получили доступ к примерно 100 тысячам конфиденциальных документов Деборы Оппенгеймер – бывшего заместителя директора департамента внешних связей и сотрудничества "Мосада" и нынешнего руководителя отдела международных отношений в Израильском институте национальной безопасности (INSS).
Насколько чувствительно полученная хакерами информация, непонятно. Выложенные в открытый доступ документы касаются бюджетов на 2023-2024 год и медиапланирования.
INSS пока сообщение о взломе не комментирует.
На странице для обращений к Деборе Оппенгеймер выдается "404 ошибка".
Отметим, что Handala – известная хакерская группа, недавно от их действий пострадала гигантская медтех-корпорация Stryker.
