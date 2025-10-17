СМИ: миллиардер Исак Андик, возможно, был убит – под подозрением его сын

Следствие по делу о смерти основателя сети Mango Исака Андика, который погиб 14 декабря 2024 года в горах Монсеррат, сменило версию с несчастного случая на возможное убийство. По данным El País, под подозрением сын бизнесмена Джонатан Андик – единственный, кто сопровождал отца во время прогулки. Публикация подробностей расследования запрещена судом.

Как пишет El País, толчком стали противоречия в показаниях сына и новые следственные действия каталонской полиции.

Ранее дело закрывали "за отсутствием признаков преступления", однако в марте 2025 года его вновь открыли, а теперь рассматривают как возможное убийство.

О смене статуса Джонатана – из свидетеля в подозреваемого – сообщают и другие крупные СМИ Испании. По их сведениям, следователи проверяют маршрут в день трагедии и изымают электронные устройства.

Основатель компании Mango Исак Андик погиб 14 декабря 2024 года в Каталонии в результате падения в пропасть во время посещения с семьей пещер Сальнитре (в массиве Монтсеррат неподалеку от Барселоны). Ему был 71 год.

Исак Андик родился в семье сефардских евреев в Стамбуле (Турция). Когда он был подростком, семья переехала в Барселону (Испания). Исак вместе с братом Нахманом начал торговать одеждой, которую они шили сами. Впоследствии вместе с семьей Куси они открыли сеть магазинов Mango. По данным Forbes, чистая стоимость активов Андика по состоянию на ноябрь 2024 года составляла 4,5 млрд евро, он был самым богатым человеком в Каталонии.