17 мая 2026
Мир

Праймериз республиканцев в Луизиане: протеже Трампа обошла действующего сенатора

США
Республиканская партия
время публикации: 17 мая 2026 г., 09:26 | последнее обновление: 17 мая 2026 г., 09:32
Джулия Летлоу
AP Photo/Matthew Hinton

Поддержанная Дональдом Трампом конгрессвумен Джулия Летлоу победила на праймериз Республиканской партии на выборах в Сенат от Луизианы и выбила из гонки действующего сенатора Билла Кэссиди, голосовавшего в 2021 году за признание Трампа виновным на процессе по импичменту.

Летлоу получила около 45% голосов, казначей штата Джон Флеминг – около 28%, Кэссиди занял третье место с примерно 25% и не прошел во второй тур. Победитель определится 27 июня.

Трамп поздравил Летлоу, написав, что она провела "фантастическую гонку", победив действующего сенатора "с рекордным результатом", и назвал ее "замечательным человеком", который "никогда не подведет" жителей Луизианы.

