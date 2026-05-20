ВСУ: ночью перехвачены 131 из 154 БПЛА. МО РФ: сбиты 273 беспилотника

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 20 мая 2026 года российские военные выпустили по Украине баллистическую ракету "Искандер-М" и 154 БПЛА-камикадзе и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 131 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания ракеты и 23 ударных БПЛА в 20 локациях, а также падения фрагментов в 6 локациях. Причинен значительный ущерб в Одессе, Днепре и Сумской области, есть погибшие и пострадавшие.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 20 мая на территории Российской Федерации были перехвачены 273 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над Московским регионом и Ленинградской областью, над Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областями. Причинен ущерб двум промышленным объектам в Нижегородской области. Сведения о причиненном ущербе уточняются.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.