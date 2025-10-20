x
20 октября 2025
20 октября 2025
Мир

Трамп: возможно, нападение на израильских военных совершили "мятежники" в рядах ХАМАСа

Газа
Дональд Трамп
ХАМАС
время публикации: 20 октября 2025 г., 04:04 | последнее обновление: 20 октября 2025 г., 05:54
Трамп: возможно, нападение на израильских военных совершили "мятежники" в рядах ХАМАСа
AP Photo/Mark Schiefelbein

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам на борту Air Force One, что перемирие между Израилем и ХАМАС остается в силе.

Отвечая на вопрос о нападение на военных в Газе, он сказал, что огонь могли открыть "мятежники внутри организации", и пообещал, что "это будет урегулировано должным образом, жестко", передает Reuters.

Заявление Трампа прозвучало после того, как Израиль подтвердил приверженность режиму прекращения огня в Газе.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ


