Трамп: возможно, нападение на израильских военных совершили "мятежники" в рядах ХАМАСа

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам на борту Air Force One, что перемирие между Израилем и ХАМАС остается в силе.

Отвечая на вопрос о нападение на военных в Газе, он сказал, что огонь могли открыть "мятежники внутри организации", и пообещал, что "это будет урегулировано должным образом, жестко", передает Reuters.

Заявление Трампа прозвучало после того, как Израиль подтвердил приверженность режиму прекращения огня в Газе.