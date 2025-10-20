В Белом доме начали разрушение Восточного крыла под строительство бального зала Трампа

В понедельник, 20 октября, в Белом доме были начаты работы по сносу части Восточного крыла. Экскаватором разрушена часть исторического здания, чтобы освободить место под бальный зал стоимостью 250 миллионов долларов, который является личным проектом президента Трампа. Об этом пишет издание The Washington Post.

Три месяца назад, подписывая указ о строительстве, Трамп обещал, что новая постройка "не будет затрагивать существующее здание" и "будет находиться рядом, но не будет касаться его".

По задумке Трампа, бальный зал должен вместить до 650 человек, что более чем в три раза превышает вместимость Восточной комнаты. В настоящий момент для больших приемов рядом с Белым домом устанавливают белый шатер.

Бальный зал должен быть готов к 2029 году. Строительство финансируется из личных средств Трампа и частных пожертвований, что вызывает вопросы о возможном конфликте интересов и попытках влияния на президента.