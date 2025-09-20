В РФ Леонида Гозмана "переобъявили в розыск"

x
20 сентября 2025
20 сентября 2025
20 сентября 2025
последняя новость: 08:48
20 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Мир

Россия
Оппозиция
время публикации: 20 сентября 2025 г., 07:51
AP Photo/Alec Sander

75-летний оппозиционный политик Леонид Гозман вновь объявлен в розыск в России, сообщает ТАСС со ссылкой на базу розыска МВД РФ. Отмечается, что он "переобъявлен в розыск" по новому уголовному делу.

В январе 2025 года Росфинмониторинг внес российского оппозиционного деятеля Леонида Гозмана в список организаций и физических лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

В декабре 2024 года Гагаринский суд Москвы заочно приговорил Гозмана к восьми с половиной годам колонии общего режима по делу о "распространении заведомо ложной информации о деятельности Вооруженных сил РФ по мотивам политической ненависти".

После 30 суток ареста в Москве Леонид Гозман в конце сентября 2022-го покинул РФ и прилетел в Израиль.

