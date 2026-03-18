Умер бывший хоккеист сборной Казахстана

Хоккей
время публикации: 18 марта 2026 г., 08:53 | последнее обновление: 18 марта 2026 г., 08:53
Умер бывший хоккеист сборной Казахстана
AP Photo/Rebecca Santana

17 марта на 64-м году умер известный хоккеист Сергей Барбунов, сообщает сайт Федерации хоккея с мячом России.

В заявлении говорится: " В минувшую субботу Сергей Барбунов заступил на дежурство в структуре МЧС. На службе ему стало плохо: из-за защемления позвонков отказали ноги, его госпитализировали в медсанчасть УАЗа, где он и скончался".

Сергей Барбунов выступал за команды "Урожай" (Карлинское). "Универсал" (Саратов), "Старт" (Ульяновск), "Ракета" (Казань). "Черемшан" (Димитровград), "Волга" (Ульяновск).

В составе "Волги" он- бронзовый призер чемпионата России 1997 года.

Сергей Барбунов выступал за сборную Казахстана.

Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 18 марта 2026

На 44-м году жизни умер бывший футболист "Аль-Насра" и сборной Саудовской Аравии
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 08 марта 2026

Умер знаменитый хоккеист, обладатель Кубка Стэнли
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 13 февраля 2026

Умер известный советский хоккеист, чемпион мира
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 08 января 2026

Умер легендарный хоккейный вратарь, рекордсмен НХЛ