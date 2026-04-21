Мир

Дело о надругательстве и убийстве 14-летней девочки: музыкант D4vd отказался признавать вину

США
Суд
время публикации: 21 апреля 2026 г., 12:42 | последнее обновление: 21 апреля 2026 г., 12:50
Дело о надругательстве и убийстве 14-летней девочки: музыкант D4vd отказался признавать вину
AP Photo/Damian Dovarganes

Американский музыкант D4vd, настоящее имя которого Дэвид Энтони Берк, отверг обвинения в убийстве первой степени 14-летней Селесты Ривас Хернандес. 8 сентября 2025 года в принадлежащем ему автомобиле было найдено расчлененное тело девочки.

Как сообщает CNN, 21-летнему D4vd также предъявлены обвинения в издевательстве над человеческими останками и сексуализированном насилии над ребенком. На первом заседании по данному делу музыкант не проронил ни слова – его заявление было зачитано адвокатами.

Суд обязал патологоанатомов полиции представить отчет о вскрытии. На протяжении расследования документ сохраняли в тайне, что вызвало волну критики и обвинения в попытке замалчивания.

"Мой долг – не подпитывать слухи, а обеспечить торжество правосудия, а это требует терпения и дисциплины. Необходимо, чтобы оно восторжествовало для Селесты Рива и тех, кто ее любил. Нужно обеспечить, чтобы наши действия и заявления этому не препятствовали", – заявил глава полиции Лос-Анджелеса Джим МакДоннел.

