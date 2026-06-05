Теннис. Александр Зверев вышел в финал Открытого чемпионата Франции
время публикации: 05 июня 2026 г., 18:54 | последнее обновление: 05 июня 2026 г., 19:00
Александр Зверев (Германия) во второй раз вышел в финал Открытого чемпионата Франции.
В полуфинале он победил чеха Якуба Меншика 7:5, 6:2, 3:6, 6:3.
Александр в четвертый раз сыграет в финалах турниров Большого шлема.
Первые три финала он проиграл.
Его соперник определится в итальянском полуфинале Маттео Арнальди - Флавио Коболли.
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