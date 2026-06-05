Теннис. Александр Зверев вышел в финал Открытого чемпионата Франции

Александр Зверев (Германия) во второй раз вышел в финал Открытого чемпионата Франции.

В полуфинале он победил чеха Якуба Меншика 7:5, 6:2, 3:6, 6:3.

Александр в четвертый раз сыграет в финалах турниров Большого шлема.

Первые три финала он проиграл.

Его соперник определится в итальянском полуфинале Маттео Арнальди - Флавио Коболли.