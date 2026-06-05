x
05 июня 2026
|
последняя новость: 19:53
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
05 июня 2026
|
05 июня 2026
|
последняя новость: 19:53
05 июня 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Теннис. Александр Зверев вышел в финал Открытого чемпионата Франции

Теннис
Теннисный турнир Большого Шлема
время публикации: 05 июня 2026 г., 18:54 | последнее обновление: 05 июня 2026 г., 19:00
Теннис. Александр Зверев вышел в финал Открытого чемпионата Франции
AP Photo/Aurelien Morissard

Александр Зверев (Германия) во второй раз вышел в финал Открытого чемпионата Франции.

В полуфинале он победил чеха Якуба Меншика 7:5, 6:2, 3:6, 6:3.

Александр в четвертый раз сыграет в финалах турниров Большого шлема.

Первые три финала он проиграл.

Его соперник определится в итальянском полуфинале Маттео Арнальди - Флавио Коболли.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 05 июня 2026

Теннис на колясках. Гай Сасон и Нильс Винк стали победителями Открытого чемпионата Франции
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 05 июня 2026

Открытый чемпионат Франции. Результаты израильтян
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 04 июня 2026

Сенсация. 114-я ракетка мира вышла в финал Открытого чемпионата Франции
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 04 июня 2026

Мирра Андреева вышла в финал Открытого чемпионата Франции