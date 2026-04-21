Япония отменила запрет на экспорт смертоносных вооружений

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити сообщила об отмене запрета на экспорт смертоносных вооружений. Речь идет о новом этапе в процессе пересмотра пацифистской политики, которой Япония придерживалась после окончания Второй Мировой войны.

"Новая поправка делает возможной передачу любого оборонного оборудования. Закупать его у нас смогут только государства, обязавшиеся использовать вооружения согласно Уставу ООН. Во все более усложняющейся международной ситуации ни одна страна не сможет самостоятельно обеспечить свою безопасность", – сообщила глава правительства.

Такаити не упомянула, о каких вооружениях идет речь, однако согласно японским СМИ, изменения касаются боевых самолетов, ракет и боевых кораблей. Потенциальные покупатели – Австралия, Индонезия, Новая Зеландия, Филиппины. Добавим, что экспорт такого военного оборудования, как системы наблюдения и минные тральщики, был разрешен еще в 1976 году.