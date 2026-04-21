Вывеска "Евреям и животным вход запрещен" на гостинице в Оше: полиция начала расследование

Полиция Кыргызстана начала расследование антисемитского инцидента, происшедшего в городе Ош. На гостинице Villa появилась вывеска с надписью на киргизском, русском и английском языках "Евреям и животным вход запрещен", а также перечеркнутой Звездой Давида и собакой.

"Информация об инциденте поступила 20 апреля от сотрудника отдела по борьбе с экстремизмом и незаконной миграцией. В ходе проверки проведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели и назначены соответствующие экспертизы. В настоящее время проверочные мероприятия продолжаются", – говорится в заявлении УВД Оша.

С резким осуждением происшедшего выступило посольство Израиля в Казахстане и Кыргызстане. "Подобные заявления неприемлемы, они противоречат базовым принципам уважения, равенства и человеческого достоинства. Мы убеждены, что на любые формы дискриминации по этническому, религиозному и любому другому признаку должен следовать четкий и однозначный ответ", – говорится в заявлении.