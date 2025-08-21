Осужденный в России французский политолог Винатье стал фигурантом дела о шпионаже

В России возбуждено новое уголовное дело против гражданина Франции Лорана Винатье, уже приговоренному к трем годам колонии по статье о сборе сведений военного характера без регистрации "иноагентом".

Согласно картотеке судов, 20 августа Лефортовский суд Москвы зарегистрировал ходатайство следствия о продлении в отношении "Винатье Л.К.Ж." срока содержания под стражей. Винатье вменяется шпионаж Заседание по его делу назначено на 25 августа, – передает агентство "Интерфакс"

Винатье – доктор политических наук, сотрудник женевского Центра гуманитарного диалога, автор четырех книг, специалист по России, Кавказу и Центральной Азии. Как заявлял президент Франции Эммануэль Макрон, он не работал на спецслужбы или другие государственные организации.