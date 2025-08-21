В Германии неонацист сменил гендер и будет отбывать наказание в женской тюрьме

29 августа должен начать отбывать 18-месячное тюремное заключение активист неонацистской группировки "Кровь и Честь" Свен Либих, признанный виновным в подстрекательстве к ненависти и в клевете. Это дело не привлекло бы значительного внимания, если бы, дожидаясь отправки в тюрьму, Либлих не сменил бы гендер.

Приговор неонацисту был вынесен еще в 2023 году. Попытка апелляции не увенчалась успехом, и тогда Свен решил воспользоваться только вступившим в силу законе о самоопределении, позволяющим людям самостоятельно решать, к какому гендеру он относится. К концу 2024 года преступник значился в документах как женщина по имени Марла-Свенья Либих.

Главный прокурор Халле Деннис Цернота сообщил СМИ, что Либих будет отбывать наказание в женской тюрьме города Хемниц. Решение об условиях содержания примет администрация пенитенциарного заведения, приняв в расчет опасность Марлы-Свеньи для других заключенных. Не исключен и перевод в другую тюрьму.

Германские СМИ полагают, что неонацист просто издевается над системой. "Сомнительно, что намерения Либих были искренними", – написал Der Spiegel в статье, где в отношении Либих используется женский род. Пресса также рассказывает, что, будучи мужчиной, он выступал с гомофобными заявлениями.