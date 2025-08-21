x
21 августа 2025
Мир

Москва проведет "российско-арабский саммит", Аббас планирует участие

Владимир Путин
Россия
Палестинская администрация
время публикации: 21 августа 2025 г., 05:38 | последнее обновление: 21 августа 2025 г., 05:44
Москва проведет "российско-арабский саммит", Аббас планирует участие
Maxim Shipenkov/Pool Photo via AP

МИД РФ объявил о проведении 15 октября в Москве "российско-арабского саммита". Приглашения от имени президента России Владимира Путина были разосланы всем лидерам стран Лиги арабских государств и генеральному секретарю этой организации.

Советник главы палестинской администрации Махмуд аль-Хабаш сообщил РИА Новости, что Махмуд Аббас (которому в ноябре исполнится 90 лет) планирует прибыть в Москву на это мероприятие.

"Президент Махмуд Аббас планирует принять участие в российско-арабском саммите. Очень рассчитываем на укрепление отношений между Россией и арабским миром", – сказал аль-Хабаш.

Предыдущая встреча Путина и Аббаса проходила в Москве 10 мая 2025 года, после юбилейного "парада победы".

