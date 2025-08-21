x
21 августа 2025
21 августа 2025
Мир

Антиизраильский протест в Италии: медики выбросили в мусор продукцию компании "Тева"

Антисемитизм
Италия
время публикации: 21 августа 2025 г., 11:10 | последнее обновление: 21 августа 2025 г., 11:18
Антиизраильский протест в Италии: медики выбросили в мусор продукцию компании "Тева"
Yossi Aloni/Flash90

Доктор и медсестра из Тосканы оказались в центре скандала, после того, как сняли себя на видео выбрасывающими в мусорный бак медикаменты компании "Тева" в знак протеста против действий Израиля в секторе Газы. Об этом рассказывает Corriere della Sera.

Семейный врач Рита Сегантини и медсестра Джулия Чекаччи – сотрудницы клиники в коммуне Пратовеккьо-Стия. Запись сделана на рабочем месте, женщины предстают в медицинской одежде. Неясно, идет ли речь о лекарствах, закупленных клиникой и выброшенных в мусорник.

Акция вызвала возмущение пользователей интернета. "Они, смеясь, выбрасывают это в мусор, находясь на рабочем месте, в рабочее время и в рабочей одежде. Мы платим за эти лекарства, а они их выбрасывают, относятся к ним как к мусору, чтобы получить лайки", – написал один из них.

Не стали молчать и политики. Заместитель председателя партии Forza Italia Дебора Бергамини заявила, что речь идет о неприемлемом идеологическом активизме. "Надеюсь, что местные органы здравоохранения и другие инстанции выяснят, что произошло, и примут соответствующие меры", – добавила она.

Начато расследование. Медики были вынуждены принести извинения. "Это был символический жест в поддержку мира. Мы не выбрасывали лекарства и вынули упаковки сразу после съемок. Ролик был снят не в рабочие часы", – сообщила доктор Сегантини.

