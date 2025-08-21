Конгресс Техаса провел выгодную республиканцам "перекройку" избирательных округов

Палата представителей Законодательного собрания Техаса одобрила изменение границ избирательных округов штата в сторону, выгодную республиканцам. 88 депутатов от Республиканской партии проголосовали за, 52 демократа – против.

Теперь законопроект должен одобрить Сенат штата, где у республиканцев также большинство, а вступит в силу он после подписания губернатором-республиканцем Грегом Эбботом.

Отметим, что около двух недель назад законодатели-демократы попытались сорвать голосование, покинув Техас и лишив Палату представителей кворума, однако в конечном итоге попытка провалилась – голосование было отложено.

Из-за изменения границ в штате станет больше округов с республиканским большинством. Эта мера должна помочь республиканцам сохранить большинство в Палате представителей на промежуточных выборах, которые пройдут в ноябре 2026 года.

Однако теперь ожидается, примеру Техаса последуют и демократические штаты, изменив границы избирательных округов так, чтобы провести в Палату представителей больше демократов.

Отметим, что "перекройка" границ избирательных округов в интересах той или иной партии является в США абсолютно законной, и у нее даже есть название – "джерримендеринг".