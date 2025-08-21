x
Крушение самолета у берегов США, пилот спасен

время публикации: 21 августа 2025 г., 09:27
Seaman Aaron Haro Gonzalez/U.S. Navy, via AP

У берегов штата Вирджиния потерпел крушение самолет F/A-18E военно-морского флота США. Пилот сумел катапультироваться и приводнился в Атлантическом океане. После поисково-спасательной операции он доставлен в больницу, о его состоянии не сообщается.

Как сообщает пресс-служба ВМФ США, самолет относится к 83-й эскадрилье, которая дислоцируется на авиабазе Океания в Вирджинии. Авария, причина которой еще не установлена, произошла во время рутинного тренировочного полета.

Мир
