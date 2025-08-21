Армия РФ атаковала цели на западе Украины
время публикации: 21 августа 2025 г., 06:30 | последнее обновление: 21 августа 2025 г., 06:39
В ночь на 21 августа армия РФ нанесла удары по целям на западе Украины, применив ударные дроны.
Сообщения об атаках "шахедов" и работе ПВО поступали из Львовской и Закарпатской областей. Во Львове были слышны взрывы.
Подтверждено, что в Мукачево причинен ущерб одному из предприятий.
Польша подняла истребители и активировала ПВО из-за ударов армии РФ по целям на западе Украины.