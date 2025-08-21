x
21 августа 2025
21 августа 2025
21 августа 2025
последняя новость: 06:46
21 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Мир

Армия РФ атаковала цели на западе Украины

Война в Украине
Беспилотники
время публикации: 21 августа 2025 г., 06:30 | последнее обновление: 21 августа 2025 г., 06:39
Армия РФ атаковала цели на западе Украины (архивный кадр)
ГСЧС Украины

В ночь на 21 августа армия РФ нанесла удары по целям на западе Украины, применив ударные дроны.

Сообщения об атаках "шахедов" и работе ПВО поступали из Львовской и Закарпатской областей. Во Львове были слышны взрывы.

Подтверждено, что в Мукачево причинен ущерб одному из предприятий.

Польша подняла истребители и активировала ПВО из-за ударов армии РФ по целям на западе Украины.

