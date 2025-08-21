Армия РФ атаковала цели на западе Украины

В ночь на 21 августа армия РФ нанесла удары по целям на западе Украины, применив ударные дроны.

Сообщения об атаках "шахедов" и работе ПВО поступали из Львовской и Закарпатской областей. Во Львове были слышны взрывы.

Подтверждено, что в Мукачево причинен ущерб одному из предприятий.

Польша подняла истребители и активировала ПВО из-за ударов армии РФ по целям на западе Украины.