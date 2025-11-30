Еврей из Великобритании был задержан в Бейруте по подозрению в шпионаже на Израиль

Гражданин Великобритании, обладающий также израильским гражданством, был арестован в Бейруте, когда фотографировал здание министерства обороны в юго-восточной части ливанской столицы. Его подозревали в шпионаже в пользу Израиля, сообщает Metro.co.uk.

По информацию издания, во время задержания сотрудники ливанских служб безопасности проверили его мобильный телефон и обнаружили звонки в Израиль. Задержанного отправили в военную тюрьму в ливанской столице, где он находился 12 дней до своего освобождения в минувшую среду вечером. Ему оказывало помощь британское представительство в Ливане и МИД Великобритании.

Как сообщает Ynet, освобождение задержанного стало возможным также благодаря вмешательству адвоката Мордехая Цивина, который занимается делами заключенных за рубежом израильтян и арабов, а также благодаря помощи ультраортодоксального израильского миллиардера, оказавшего финансовую поддержку.

По словам Цивина, молодой человек содержался в тюрьме в тяжелых условиях, с сирийскими и ливанскими преступниками, включая двух активистов "Хизбаллы". Он снял кипу и цицит, чтобы в нем не опознали еврея. После вмешательства ливанских знакомых адвоката Цивина, задержанного перевели в более комфортные условия, разрешили переговорить с родителями по телефону.

Судья военного суда принял решение освободить задержанного без каких-либо условий, но из-за выходных и процедурных вопросов его выезд был отложен до пятницы, после чего он все же смог покинуть Ливан.