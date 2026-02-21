Взрыв грузовика с газом в Сантьяго: по меньшей мере четверо погибших, множество раненых

По меньшей мере четыре человека погибли и 17 получили ранения в результате взрыва грузовика, перевозившего сжиженный газ, на севере Сантьяго – столицы Чили. Инцидент произошел в районе Ренка, рядом с промышленной зоной.

Среди погибших – водитель грузовика.

По словам свидетелей, взрывная волна ощущалась в радиусе до 200 метров. По меньшей мере 50 автомобилей получили повреждения.

Взорвавшийся грузовик относился к местной газовой компании Gasco.

Проводится расследование.