Олимпиада. Биатлон. Француженки завоевали золото и серебро

В гонке на 12.5 км с массовым стартом золотую и серебряную медали завоевали французские биатлонистки.

Осеан Мишлон стала двукратной чемпионкой Миланской олимпиады (она завоевала две золотые и одну серебряную медали олимпиады 2026 года).

Второй финишировала француженка Жюлья Симон.

Лидировавшая незадолго до финиша чешка Тереза Воборникова завоевала бронзовую медаль.