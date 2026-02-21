x
21 февраля 2026
21 февраля 2026
Спорт

Олимпиада. Биатлон. Француженки завоевали золото и серебро

Зимняя Олимпиада 2026
Биатлон
время публикации: 21 февраля 2026 г., 16:10
Олимпиада. Биатлон. Француженки завоевали золото и серебро
AP Photo/Andrew Medichini

В гонке на 12.5 км с массовым стартом золотую и серебряную медали завоевали французские биатлонистки.

Осеан Мишлон стала двукратной чемпионкой Миланской олимпиады (она завоевала две золотые и одну серебряную медали олимпиады 2026 года).

Второй финишировала француженка Жюлья Симон.

Лидировавшая незадолго до финиша чешка Тереза Воборникова завоевала бронзовую медаль.

Спорт
