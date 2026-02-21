Олимпиада. Биатлон. Француженки завоевали золото и серебро
время публикации: 21 февраля 2026 г., 16:10 | последнее обновление: 21 февраля 2026 г., 16:10
В гонке на 12.5 км с массовым стартом золотую и серебряную медали завоевали французские биатлонистки.
Осеан Мишлон стала двукратной чемпионкой Миланской олимпиады (она завоевала две золотые и одну серебряную медали олимпиады 2026 года).
Второй финишировала француженка Жюлья Симон.
Лидировавшая незадолго до финиша чешка Тереза Воборникова завоевала бронзовую медаль.
