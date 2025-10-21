x
Мир

Премьер Канады пообещал арестовать Нетаниягу на территории своей страны

Канада
Биньямин Нетаниягу
МУС
Израиль
время публикации: 21 октября 2025 г., 09:00 | последнее обновление: 21 октября 2025 г., 09:17
Премьер Канады пообещал арестовать Нетаниягу на территории своей страны
Yoan Valat, Pool photo via AP

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил в интервью агентству Bloomberg, что его правительство исполнит ордер Международного уголовного суда в отношении главы израильского правительства Биньямина Нетаниягу, если тот окажется на канадской территории.

https://www.bloomberg.com/features/2025-mark-carney-weekend-interview/

Политический обозреватель Брайан Лилли (Toronto Sun) раскритиковал позицию премьера. "Это не первый случай, когда Карни позволяет своим личным взглядам, к тому же ошибочным, поставить под угрозу национальные интересы Канады", – отметил он.

Канада является участницей Римского статута и формально обязана сотрудничать с МУС.

В Оттаве заявление премьера пока не сопровождали разъяснениями о правовых и практических шагах в случае визита Нетаниягу.

МИД Израиля и офис главы правительства Израиля пока не комментировали это заявление Карни.

В сентябре администрация президента США Дональда Трампа объявляла, что рассматривает "широкие санкции" против МУС в целом – не только против отдельных судей и прокуроров. Как отмечало агентство Reuters, меры могут ударить по базовым операциям суда (банкинг, программное обеспечение, выплаты персоналу). Поводом для санкций являются расследования и ордера МУС по делам о военных преступлениях в Газе в отношении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу и бывшего министра обороны Йоава Галанта.

