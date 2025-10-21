Премьер Канады пообещал арестовать Нетаниягу на территории своей страны

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил в интервью агентству Bloomberg, что его правительство исполнит ордер Международного уголовного суда в отношении главы израильского правительства Биньямина Нетаниягу, если тот окажется на канадской территории.

Политический обозреватель Брайан Лилли (Toronto Sun) раскритиковал позицию премьера. "Это не первый случай, когда Карни позволяет своим личным взглядам, к тому же ошибочным, поставить под угрозу национальные интересы Канады", – отметил он.

Канада является участницей Римского статута и формально обязана сотрудничать с МУС.

В Оттаве заявление премьера пока не сопровождали разъяснениями о правовых и практических шагах в случае визита Нетаниягу.

МИД Израиля и офис главы правительства Израиля пока не комментировали это заявление Карни.

В сентябре администрация президента США Дональда Трампа объявляла, что рассматривает "широкие санкции" против МУС в целом – не только против отдельных судей и прокуроров. Как отмечало агентство Reuters, меры могут ударить по базовым операциям суда (банкинг, программное обеспечение, выплаты персоналу). Поводом для санкций являются расследования и ордера МУС по делам о военных преступлениях в Газе в отношении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу и бывшего министра обороны Йоава Галанта.