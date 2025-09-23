Reuters: в связи с делами по Газе администрация США планирует масштабные санкции против МУС

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает "широкие санкции" против Международного уголовного суда (МУС) в целом – не только против отдельных судей и прокуроров, сообщает Reuters.

По данным агентства, меры могут ударить по базовым операциям суда (банкинг, программное обеспечение, выплаты персоналу).

Поводом для санкций являются расследования и ордера МУС по делам о военных преступлениях в Газе в отношении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу и бывшего министра обороны Йоава Галанта.

Напомним, что в августе администрация Трампа объявила о введении санкций против двух судей и двух прокуроров Международного уголовного суда в Гааге. Под ограничения тогда подпали судья из Франции Николя Янн-Гийю, судья из Фиджи Назхат Шамим Хан, заместитель прокурора из Сенегала Маме Мандиай Нианг и заместитель прокурора из Канады Кимберли Прост.

В июне администрация Трампа впервые ввела ограничения против четырех должностных лиц МУС, обвинив их в участии в "незаконных и необоснованных действиях" против США и Израиля.