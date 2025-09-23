x
23 сентября 2025
|
последняя новость: 10:17
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
23 сентября 2025
|
23 сентября 2025
|
последняя новость: 10:17
23 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Reuters: в связи с делами по Газе администрация США планирует масштабные санкции против МУС

Газа
США
Война "Железные мечи"
Биньямин Нетаниягу
Йоав Галант
время публикации: 23 сентября 2025 г., 09:23 | последнее обновление: 23 сентября 2025 г., 09:24
Reuters: в связи с делами по Газе администрация США планирует масштабные санкции против МУС
AP Photo/Peter Dejong

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает "широкие санкции" против Международного уголовного суда (МУС) в целом – не только против отдельных судей и прокуроров, сообщает Reuters.

По данным агентства, меры могут ударить по базовым операциям суда (банкинг, программное обеспечение, выплаты персоналу).

Поводом для санкций являются расследования и ордера МУС по делам о военных преступлениях в Газе в отношении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу и бывшего министра обороны Йоава Галанта.

Напомним, что в августе администрация Трампа объявила о введении санкций против двух судей и двух прокуроров Международного уголовного суда в Гааге. Под ограничения тогда подпали судья из Франции Николя Янн-Гийю, судья из Фиджи Назхат Шамим Хан, заместитель прокурора из Сенегала Маме Мандиай Нианг и заместитель прокурора из Канады Кимберли Прост.

В июне администрация Трампа впервые ввела ограничения против четырех должностных лиц МУС, обвинив их в участии в "незаконных и необоснованных действиях" против США и Израиля.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 05 сентября 2025

Госдеп США наложил санкции на палестинские организации, связанные с иском в МУС
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 05 сентября 2025

Нетаниягу: "Прокурор МУС выдал ордера против израильтян, уходя от секс-скандала"
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 20 августа 2025

США ввели санкции против еще четырех судей Международного уголовного суда