21 октября 2025
21 октября 2025
21 октября 2025
последняя новость: 12:59
21 октября 2025
Мир

Саркози прибыл в тюрьму Санте для отбытия пятилетнего заключения

Франция
время публикации: 21 октября 2025 г., 11:38 | последнее обновление: 21 октября 2025 г., 11:39
Саркози прибыл в тюрьму Санте для отбытия пятилетнего заключения
AP Photo/Emma Da Silva

Бывший президент Франции Николя Саркози прибыл 21 октября в парижскую тюрьму Санте, чтобы начать отбывать пятилетний срок заключения. Политика сопровождала его супруга Карла Бруни-Саркози.

"Невинного человека отправляют под замок. Я не прошу о послаблениях и привилегиях. Истина восторжествует", – написал бывший глава государства перед тем, как выйти из дома, рядом с которым проходила манифестация его сторонников.

Французские СМИ обращают внимание, что среди книг, которые Саркози взял с собой, – "Граф Монте-Кристо" Александра Дюма, рассказывающая историю отправленного в тюрьму невинного узника

Предполагается, что бывший президент будет отбывать наказание в одиночной камере площадью девять квадратных метров, его прогулки также будут совершаться в одиночестве. В камере есть туалет и душ. Для президента будет установлен стационарный телефон, в также телевизор – за 14 евро в месяц.

Напомним, что в сентябре суд Парижа признал Саркози виновным в преступном сговоре по делу о ливийском финансировании его избирательной кампании, приговорив к пяти годам тюрьмы. Согласно суду, ливийский диктатор Муамар Каддафи передал около 50 миллионов евро на финансирование избирательной кампании 2007 года.

Мир
