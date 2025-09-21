"Флотилия Сумуда": 1000 миль до Газы, путь через Грецию

37 судов "глобальной флотилии Сумуда" движутся на восток со стороны Сицилии в сторону Греции, они находятся примерно в 1000 миль от побережья Газы, по данным трекера.

По уточненным данным, суда "флотилии" дойдут до Греции, там к ним присоединятся еще шесть судов, затем планируется движение в сторону Газы.

В сутки "флотилия" может проходить около 100 миль. Таким образом, приближение к побережью Газы возможно в последних числах сентября или в начале октября.

Ранее СМИ писали о двух скандалах. 22-летняя экоактивистка Грета Тунберг вышла из руководящего комитета "флотилии" из-за "различий во взглядах на коммуникационную стратегию" и перебралась с борта судна Family (где находится оргкомитет) на судно Alma. Кроме того, стало известно, что руководители акции встречались с представителем террористической организации ХАМАС в Алжире.

Предполагалось, что в составе "флотилии" будут примерно 90 судов, с представителями 44 стран. Но график был сорван, и "флотилия" оказалась не такой многочисленной, как планировалось. Организаторы были вынуждены перенести старт из Туниса из-за взрывов и пожаров на судах Family и Alma (ночью 9 и ночью 10 сентября), кроме того возникли логистические и технические проблемы.

Власти Израиля ранее предупреждали: суда "флотилии Тунберг" могут быть перехвачены по мере приближения к морской границе страны. Но пока сообщений о действиях израильских ВМС не поступало.

16 стран (Испания, Турция, Мексика, ЮАР, Катар и другие) выступили с призывом к Израилю не атаковать флотилию и напоминанием об ответственности за нарушения в международных водах.

Пропалестинские активисты заявляют, что намерены привезти в Газу гуманитарную помощь, включая еду, воду и лекарства. Они требуют обеспечить безопасный проход к побережью Газы и открыть гуманитарный морской коридор.

Гуманитарная помощь в Газу постоянно поступает по суше и сбрасывается с воздуха. Однако активисты "флотилии" заявляют, что жители Газы голодают.

Это будет четвертая попытка прорвать блокаду Газы в 2025 году, и, как заявляется, крупнейшая за последние 18 лет.

Напомним, что блокада Газы была введена после того, как террористическая организация ХАМАС в 2007 году путем военного переворота захватила власть в секторе.

Объединение активистов получило название "Глобальная флотилия Сумуда (палестинская концепция стойкости)" – оно пришло на смену "Флотилии свободы".

В ночь на 9 июня 2025 года Армия обороны Израиля перехватила яхту Madleen, пытавшуюся преодолеть морскую блокаду и проникнуть в сектор Газы. Перехват был осуществлен бойцами морского спецназа "Шайетет-13". Яхта Madleen была направлена в морской порт Ашдод. В ночь на 10 июня участники акции "флотилия свободы", планировавшие прорвать морскую блокаду и доплыть на яхте Madleen до Газы, были доставлены из Ашдода в аэропорт "Бен-Гурион". Затем они были депортированы из Израиля. В числе прочих депортировали Тунберг.

26 июля 2025 года израильские ВМС перехватили судно Handala, приближавшееся к сектору Газы с целью прорыва морской блокады. Экипаж и пассажиры судна были задержаны. После перехвата судно Handala было отбуксировано в порт Ашдода. Участников акции депортировали из Израиля.