Мир

В преддверии праздника Рош а-Шана в Умань прибыли более 23 тысяч хасидов

Украина
Война в Украине
время публикации: 20 сентября 2025 г., 18:34 | последнее обновление: 20 сентября 2025 г., 18:53
В преддверии праздника Рош а-Шана в Умань прибыли более 23 тысяч хасидов
AP Photo/Efrem Lukatsky

В преддверии праздника Рош а-Шана в Умань прибыли более 23 тысяч хасидов, из них около 3500 детей. Об этом сообщил глава областной администрации Черкасской области Игорь Табурец в интервью местному телеканалу "Суспильне".

Табурец отметил, что в этом районе расположены 22 бомбоубежища и 9 укрытий, но они могут вместить не более 13500 человек. В связи с этим были приняты меры по созданию мобильных убежищ, в основном для многочисленных сотрудников сил безопасности. В помощь украинским полицейским в Умань прибыли их коллеги из Израиля, отмечает UNN.

По словам Табурца, в прошлом году большинство хасидов игнорировали комендантский час и не реагировали на сигналы воздушной тревоги. Тем не менее, некоторые из них заботятся о том, чтобы привести своих детей в убежища.

В ближайшие дни ожидается прибытие в Умань еще примерно 10 тысяч израильских хасидов.

