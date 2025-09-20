В преддверии праздника Рош а-Шана в Умань прибыли более 23 тысяч хасидов, из них около 3500 детей. Об этом сообщил глава областной администрации Черкасской области Игорь Табурец в интервью местному телеканалу "Суспильне".

Табурец отметил, что в этом районе расположены 22 бомбоубежища и 9 укрытий, но они могут вместить не более 13500 человек. В связи с этим были приняты меры по созданию мобильных убежищ, в основном для многочисленных сотрудников сил безопасности. В помощь украинским полицейским в Умань прибыли их коллеги из Израиля, отмечает UNN.

По словам Табурца, в прошлом году большинство хасидов игнорировали комендантский час и не реагировали на сигналы воздушной тревоги. Тем не менее, некоторые из них заботятся о том, чтобы привести своих детей в убежища.

В ближайшие дни ожидается прибытие в Умань еще примерно 10 тысяч израильских хасидов.