МВД Франции запретило мэриям поднимать палестинские флаги

В преддверии признания государства Палестина министерство внутренних дел Франции направило префектам циркуляр, запрещающий поднимать палестинские флаги над правительственными и общественными зданиями. Об этом сообщает France 24.

"Это несовместимо с принципом нейтралитета общественной службы и означает принятие стороны в международном конфликте. Любые нарушения станут основанием для обращения в суд", – говорится в документе. Ранее несколько мэров заявляли, что намерены отметить решение властей поднятием палестинского флага.

В поддержку поднятия флагов выступил лидер социалистов Оливье Фор. "Уходящий со своего поста министр должен заниматься повседневными вопросами, а не выступать с символическими протестами против решения президента", – сообщил он.

Как ожидается, Франция официально признает палестинское государство 22 сентября, через день после того, как это сделает Великобритания.