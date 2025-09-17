После завершения визита Трампа Великобритания признает палестинское государство

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер намерен официально признать палестинское государство уже в конце текущей недели, после завершения официального визита президента США Дональда Трампа в Великобританию.

Об этом сообщает The Times, отмечая, что тайминг выбран не случайно – в британском правительстве не хотят, чтобы решение о признании Палестины государством заслонило совместную пресс-конференцию британского премьера с президентом США.

Ожидается, что решение огласят до заседания Генеральной Ассамблеи ООН на следующей неделе, и аналогичные шаги готовят Франция, Канада и Австралия, тогда как Бельгия уже заявила о признании палестинского государства на платформе ООН.

США выступают категорически против признания палестинского государства, поддерживая тем самым позицию Израиля о том, что признание Палестины послужит наградой ХАМАСу за резню и террор. Разногласия между Великобританией и США по этому вопросу очевидны. Глава британского МИДа Иветт Купер заявила, что военная операция Израиля в городе Газа "крайне безрассудна и ужасна". Госсекретарь США Марко Рубио, сопровождающий Трампа в Лондоне, на этой неделе выразил поддержку Израилю: он заявил, что официальное признание Палестины в качестве государства сделает мир менее вероятным.

Аналогичного мнения придерживается и Япония, как сообщали ранее сегодня. Премьер-министр Сигэру Исиба не примет участия в намеченной на 22 сентября международной конференции под эгидой ООН, посвященной признанию государства Палестина. Издание напоминает, что на данный момент независимость палестинского государства признали около 150 стран.

В "большой семерке" палестинский вопрос вызвал раскол. Признать независимость Палестины намерены Франция, Канада и Великобритания, в то время как США, Япония, Германия и Италия выступают против этого.