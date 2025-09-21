Трамп: США окажут помощь Польше и странам Балтии в случае российской эскалации

Американский президент Дональд Трамп сообщил, что США окажут помощь Польше и балтийским государствам, если Россия предпримет шаги, направленные на эскалацию напряженности. Это заявление было сделано перед вылетом Трампа на похороны Чарли Кирка.

У президента спросили, получал ли он информацию о проникновении российских боевых самолетов в воздушное пространство Эстонии. "Да. И нам это не нравится", – ответил Трамп.

Как передает агентство Reuters, Североатлантический совет, основной орган принятия политических решений NATO, обсудит 22 сентября нарушение Россией эстонского воздушного пространства. Три российских МиГ-31 находились над Эстонией 12 минут.

Официальный Таллин назвал это вторжение "особо наглым" и потребовал проведения консультаций согласно четвертому параграфу Североатлантического договора. Согласно этой статье, такие консультации проводятся, если территориальная целостность, политическая независимость или безопасность одного из членов альянса окажется под угрозой.

Напомним, что около 10 дней назад было нарушено и воздушное пространство Польши. Во время проведения учений "Запад-2025", в него вторглись 19 российских беспилотных летательных аппаратов.

Президент Чехии Петр Павел призвал к ужесточению действий против России в случае новых провокаций, включая возможность уничтожения российских самолетов. "То, что произошло в Польше и Эстонии, происходит в Украине уже четыре года. Если мы не будем едины, это произойдет и с нами", – заявил он.