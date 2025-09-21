x
21 сентября 2025
|
последняя новость: 22:45
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
21 сентября 2025
|
21 сентября 2025
|
последняя новость: 22:45
21 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Трамп: США окажут помощь Польше и странам Балтии в случае российской эскалации

NATO
Дональд Трамп
время публикации: 21 сентября 2025 г., 21:44 | последнее обновление: 21 сентября 2025 г., 21:52
Трамп: США окажут помощь Польше и странам Балтии в случае российской эскалации
AP Photo/Mark Schiefelbein

Американский президент Дональд Трамп сообщил, что США окажут помощь Польше и балтийским государствам, если Россия предпримет шаги, направленные на эскалацию напряженности. Это заявление было сделано перед вылетом Трампа на похороны Чарли Кирка.

У президента спросили, получал ли он информацию о проникновении российских боевых самолетов в воздушное пространство Эстонии. "Да. И нам это не нравится", – ответил Трамп.

Как передает агентство Reuters, Североатлантический совет, основной орган принятия политических решений NATO, обсудит 22 сентября нарушение Россией эстонского воздушного пространства. Три российских МиГ-31 находились над Эстонией 12 минут.

Официальный Таллин назвал это вторжение "особо наглым" и потребовал проведения консультаций согласно четвертому параграфу Североатлантического договора. Согласно этой статье, такие консультации проводятся, если территориальная целостность, политическая независимость или безопасность одного из членов альянса окажется под угрозой.

Напомним, что около 10 дней назад было нарушено и воздушное пространство Польши. Во время проведения учений "Запад-2025", в него вторглись 19 российских беспилотных летательных аппаратов.

Президент Чехии Петр Павел призвал к ужесточению действий против России в случае новых провокаций, включая возможность уничтожения российских самолетов. "То, что произошло в Польше и Эстонии, происходит в Украине уже четыре года. Если мы не будем едины, это произойдет и с нами", – заявил он.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 19 сентября 2025

Три российских истребителя нарушили воздушное пространство Эстонии
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 15 сентября 2025

Дональд Туск: "Нейтрализован дрон, летевший над дворцом президента Польши"
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 10 сентября 2025

Армия Польши: российские БПЛА вторглись в воздушное пространство страны