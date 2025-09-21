МИД: Израиль отвергает одностороннее признание палестинского государства

МИД Израиля распространил официальное заявление, в котором "решительно отверг" односторонние шаги Великобритании, Австралии и Канады по признанию палестинской государственности:

"Израиль решительно отвергает одностороннюю декларацию о признании палестинского государства, сделанную Соединенным Королевством и рядом других стран. Эта декларация не способствует миру, а напротив — еще больше дестабилизирует регион и подрывает шансы на достижение мирного урегулирования в будущем.

Эта декларация, которую лидеры ХАМАСа считают результатом резни 7 октября, не только служит вознаграждением за крупнейшее со времен Холокоста массовое убийство евреев, совершенное террористической организацией, призывающей к уничтожению Израиля, но и служит поддержкой ХАМАСу.

Вопрос государственности, относящийся к окончательному статусу, не может рассматриваться отдельно от мирных договоренностей; такой подход нарушает логику переговоров и уводит мир дальше.

Кроме того, Палестинская администрация не выполнила возложенные на нее обязательства: не прекратила подстрекательство, не отказалась от политики "pay-for-slay" и не приняла требуемых мер по борьбе с терроризмом; на это указывает обнаружение на прошлой неделе возле Рамаллы ракет и ракетных снарядов.

Палестинская администрация является частью проблемы, а не части решения. Именно по этой причине Соединенные Штаты ввели санкции против Палестинской администрации и запретили ее высшим должностным лицам въезд на свою территорию.

В любом случае Израиль не примет никакой оторванный от реальности и надуманный текст, пытающийся принудить его согласиться на необороняемые границы.

Политические жесты, нацеленные на внутреннюю избирательную аудиторию, лишь наносят вред Ближнему Востоку и не приносят пользы. Вместо этого, если страны, подписавшие эту декларацию, действительно хотят стабилизировать регион, им следует сосредоточить усилия на давлении на "Хамас" с требованием освобождения заложников и немедленного разоружения".

После публикации официального заявления МИДа премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу заявил, что "палестинское государство не будет создано", а также пообещал, что ответ на попытку "навязать Израилю террористическое государство" будет дан после его возвращения из США.