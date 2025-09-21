x
21 сентября 2025
Мир

Макрон: "Посольство в Палестине не будет открыто, пока ХАМАС не освободит заложников"

время публикации: 21 сентября 2025 г., 21:01 | последнее обновление: 21 сентября 2025 г., 21:09
Manon Cruz, Pool via AP

Президент Франции Эммануэль Макрон, который в ближайшее время намерен объявить о признании палестинского государства, заявил, что французское посольство в Палестине не будет открыто, пока ХАМАС не освободит израильских заложников.

"Я стал первым президентом Франции, который признал антисионизм разновидностью антисемитизма. Но с правительством Израиля можно не соглашаться. Тот факт, что я не согласен с политикой премьер-министра Биньямина Нетаниягу не делает меня антисемитом", – заявил он в интервью телеканалу CBS.

В то же время Макрон признал, что частью тех, кто критикует израильскую политику, может двигать ненависть к евреям.

По мнению французского лидера, тот факт, что ХАМАС, несмотря на ликвидацию руководящих лиц группировки, успешно мобилизует новых боевиков, является свидетельством необходимости перехода Газы под контроль Палестинской администрации.

Макрон выступил против планов переселить жителей сектора Газы на время его восстановления. "Это безумие. Это неприемлемо как для репутации США, так и для репутации Франции", – сказал он.

