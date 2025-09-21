Генштаб ВСУ: перехвачены 33 из 54 БПЛА. Минобороны РФ: сбиты 19 беспилотников

Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 21 сентября 2025 года российские военные выпустили по Украине 54 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 33 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания 21 ударных БПЛА в восьми локациях. Причинен ущерб.

Минобороны РФ, в свою очередь, заявляет, что в ночь на 21 сентября были перехвачены 19 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над Крымом и Черным морем, а также над территорией Брянской и Курской областей. Сведения о причиненном ущербе уточняются.