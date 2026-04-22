CNN: в ливано-израильских переговорах примет участие посол США в Израиле Майк Хакаби

Посол США в Израиле Майк Хакаби войдет в состав американской делегации на ожидающихся прямых переговорах между Израилем и Ливаном, сообщает CNN со ссылкой на представителя Госдепартамента.

По данным телеканала, в переговорах, намеченных на четверг, 23 апреля, в Госдепартаменте в Вашингтоне также примут участие госсекретарь США Марко Рубио, посол США в Ливане Мишель Исса и советник Госдепа Майкл Нидэм.

Израиль и Ливан, как и на предыдущем раунде, будут представлены своими послами в США. Это будет второй за последние две недели раунд переговоров на уровне послов.