x
22 апреля 2026
|
последняя новость: 09:08
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
22 апреля 2026
|
22 апреля 2026
|
последняя новость: 09:08
22 апреля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Расследование в Пентагоне: ответственный за ядерную безопасность отправлен в административный отпуск

Расследование
Пентагон
Война с Ираном
Скандалы
время публикации: 22 апреля 2026 г., 08:35 | последнее обновление: 22 апреля 2026 г., 08:45
AP Photo/Carolyn Kaster

В армии США уведомили, что Эндрю Хагг, отвечавший за вопросы ядерной и химической безопасности, отправлен в административный отпуск на время расследования после публикации скрытой видеозаписи O'Keefe Media Group. Соответствующее заявление от имени армии США распространила спикер Синтия Смит: она сообщила, что в отношении Хагга проводится "тщательное расследование".

Журналист Джеймс О'Киф и аффилированные с ним ресурсы утверждают, что Хагга вывели из Пентагона в сопровождении охраны. Официального или независимого подтверждения этой детали на данный момент нет.

Поводом для расследования, судя по публикации O'Keefe Media Group, стала скрытая видеозапись, на которой Эндрю Хагг в разговоре с журналисткой под прикрытием обсуждает чувствительную информацию, связанную с ядерной и химической безопасностью США, и говорит, что американские удары по Ирану привели к гибели детей, а также – о возможной ликвидации будущего верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи.

Официально предмет проверки армией США не комментируется.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook