Мастурбация у птиц – естественное явление, и "наказывать" за него не следует, утверждают эксперты

Исследование поведения попугаев и других птиц показало, что мастурбация у пернатых – естественная и широко распространенная часть их сексуального поведения, а не следствие стресса из-за жизни в неволе, как считалось раньше.

Многие владельцы птиц и даже некоторые ветеринары долгое время пытались пресекать такое поведение, считая его вредным. Однако ученые выяснили, что в дикой природе подобная активность встречается даже чаще, чем у домашних птиц. Авторы работы призвали специалистов успокаивать хозяев и не прибегать к вмешательствам, которые могут навредить животным. По словам ученых, мастурбация характерна для многих видов птиц и является нормальным поведением.

Ранее считалось, что птицы либо вовсе не занимаются мастурбацией, либо делают это только из-за стресса. Но исследователи обнаружили, что подобное поведение довольно типично. Для работы ученые собрали сведения от орнитологов, заводчиков и владельцев птиц, а также изучили научные публикации. В общей сложности они проанализировали данные о 120 видах птиц. Оказалось, что мастурбация встречается у попугаев, уток, индеек, кур и многих других видов. Чаще о таком поведении сообщали у самцов, хотя самки также демонстрировали подобную активность.

Самцы обычно терлись о жердочки, игрушки, ветки или даже руки и плечи хозяев, а самки принимали характерные позы и использовали подходящие предметы. Иногда это сопровождалось необычными звуками и движениями крыльев. Исследователи также рассказали, что некоторые владельцы обращались к ветеринарам из-за опасений, что птицы могут себе навредить.

В ответ специалисты иногда рекомендовали убрать жердочки или игрушки, ограничить прикосновения к птице, а в крайних случаях назначали гормональную терапию и даже хирургические процедуры. Авторы исследования считают такие меры чрезмерными и подчеркивают, что естественное сексуальное поведение птиц не требует подавления.