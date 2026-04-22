Атака БПЛА в Сызрани: частично разрушен дом, есть погибшие, множество пострадавших

Война в Украине
Война в России
Беспилотники
время публикации: 22 апреля 2026 г., 09:26 | последнее обновление: 22 апреля 2026 г., 10:27
ГУ МЧС России по Самарской области

Власти Самарской области РФ сообщают, что в результате атаки украинских БПЛА в Сызрани были повреждены два дома, в одном из них обрушился подъезд. Пострадали не менее 12 человек, двое погибли. Поисково-спасательные работы завершены.

Минобороны РФ заявило, что в ночь на 22 апреля были перехвачены 155 украинских беспилотников. По информации Минобороны РФ, дроны уничтожены над Курской, Самарской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Саратовской, Пензенской, Ульяновской, Волгоградской, Ростовской областями, а также Краснодаром, Крымом и Черным морем.

По данным командования ВВС ВСУ, в ночь на 22 апреля армия РФ выпустила 215 ударных БПЛА по целям в Украине. 189 из них перехвачены. Зафиксировано попадание 24 ударных БПЛА на 13 локациях, а также падение обломков на 6 локациях.

