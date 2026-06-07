Зико забил сборной Бразилии. Аргентинцы победили сборную Гондураса
Перед началом чемпионата мира ведущие сборные проводят товарищеские матч. Бразильцы победили сборную Египта 2:1.
Бразилия - Египет 2:1
Матч проходил в Кливленде.
Египтяне нанесли один точный удар за весь матч.
На 7-й минуте Бруну Гимарайнш (Ньюкасл) открыл счет 1:0.
Через 4 минуты Мостафа Зико (Пирамидс) сравнял счет 1:1.
Победный гол на 52-й минуте забил Эндрик (Лион).
Англия - Новая Зеландия 1:0
Победный гол Гарри Кейн забил на последних секундах первого тайма.
Кабо-Верде - Бермудские острова 3:0
Голы забили Вилли Семеду (Омония, Кипр), Гарри Родригеш (Аполлон, Кипр) и Нуну да Кошта (Басакшехир, Турция).
Боливия - Шотландия 0:4
Все голы были забиты в первом тайме. Дважды отличился Че Адамс (Торино). По разу - Скотт Мактоминей (Наполи) и Лоуренс Шенкленд (Хартс).
Аргентина - Гондурас 2:0
Голы забили Лаутаро Мартинес (Интер) и Джулиано Симеоне (Атлетико, Мадрид).
Кюрасао - Аруба 4:0
На 53-й минуте была ничья 0:0.
Голы забили бывший защитник ПСВ Джошуа Брене (Кайсериспор, Турция), бывший форвард ПСВ Джереми Антониссе (Кифисия, Греция). бывший полузащитник молодежных команд "Ювентуса" и ПСВ Ливано Комененсия (Цюрих) и Жуниньо Бакуна (Волендам).