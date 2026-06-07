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Спорт

Зико забил сборной Бразилии. Аргентинцы победили сборную Гондураса

Футбол
время публикации: 07 июня 2026 г., 07:53 | последнее обновление: 07 июня 2026 г., 08:29
Бразилия - Египет 2:1
AP Photo/David Richard

Перед началом чемпионата мира ведущие сборные проводят товарищеские матч. Бразильцы победили сборную Египта 2:1.

Бразилия - Египет 2:1

Матч проходил в Кливленде.

Египтяне нанесли один точный удар за весь матч.

На 7-й минуте Бруну Гимарайнш (Ньюкасл) открыл счет 1:0.

Через 4 минуты Мостафа Зико (Пирамидс) сравнял счет 1:1.

Победный гол на 52-й минуте забил Эндрик (Лион).

Англия - Новая Зеландия 1:0

Победный гол Гарри Кейн забил на последних секундах первого тайма.

Кабо-Верде - Бермудские острова 3:0

Голы забили Вилли Семеду (Омония, Кипр), Гарри Родригеш (Аполлон, Кипр) и Нуну да Кошта (Басакшехир, Турция).

Боливия - Шотландия 0:4

Все голы были забиты в первом тайме. Дважды отличился Че Адамс (Торино). По разу - Скотт Мактоминей (Наполи) и Лоуренс Шенкленд (Хартс).

Аргентина - Гондурас 2:0

Голы забили Лаутаро Мартинес (Интер) и Джулиано Симеоне (Атлетико, Мадрид).

Кюрасао - Аруба 4:0

На 53-й минуте была ничья 0:0.

Голы забили бывший защитник ПСВ Джошуа Брене (Кайсериспор, Турция), бывший форвард ПСВ Джереми Антониссе (Кифисия, Греция). бывший полузащитник молодежных команд "Ювентуса" и ПСВ Ливано Комененсия (Цюрих) и Жуниньо Бакуна (Волендам).

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