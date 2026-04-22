Иран объявил, что не признает объявленное Трампом прекращение огня

Иранское государственное телевидение заявило, что "Иран не признает объявленное Трампом прекращение огня, может не соблюдать его и будет действовать в соответствии со своими национальными интересами".

Минувшей ночью в различных регионах Ирана "Корпус стражей исламской революции" демонстрировал мобильные установки с баллистическими ракетами. Со стороны КСИР звучали угрозы в адрес Израиля и США.

Накануне президент США Дональд Трамп объявил о продлении перемирия с Ираном на неопределенный срок – до тех пор, пока Тегеран не представит "единое предложение" и переговоры не будут завершены "так или иначе". В заявлении, опубликованном в соцсети Truth Social, Трамп указал, что иранское правительство "серьезно расколото", и сообщил, что решение принято по просьбе начальника штаба армии Пакистана фельдмаршала Асима Мунира и премьер-министра Шахбаза Шарифа. При этом Трамп распорядился сохранить морскую блокаду Ирана и поддерживать вооруженные силы в полной боевой готовности.

Ранее иранское агентство Tasnim, близкое к КСИР, сообщило, что иранская сторона уведомила Вашингтон через пакистанского посредника о том, что считает переговоры при нынешних условиях "пустой тратой времени". Срок действия прежнего двухнедельного перемирия должен был истечь в ночь на 23 апреля.