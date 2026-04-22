МИД Ирана поблагодарил Пакистан за "усилия по прекращению навязанной войны"

Представитель МИД Ирана Эсмаил Бакаи поблагодарил Пакистан за "усилия по прекращению навязанной войны и установлению мира в регионе", однако не стал прямо комментировать продление перемирия, о котором накануне объявил президент США Дональд Трамп.

По словам Бакаи, Тегеран подтверждает готовность защищаться и отвечать на любую агрессию или угрозу, подчеркивая, что "Иран не начинал эту войну" и внимательно следит за развитием событий.

Он также заявил, что дипломатия остается инструментом защиты национальных интересов и безопасности, и Иран воспользуется ею, когда сочтет, что для этого созданы "необходимые и разумные условия".