США развернули украинскую систему противодействия дронам на своей базе в Саудовской Аравии

Американские военные в последние недели внедрили украинскую систему противодействия дронам Sky Map на авиабазе "Принц Султан" в Саудовской Аравии, сообщает Reuters со ссылкой на пять осведомленных источников.

Украинские военные специалисты прибыли на базу для обучения американцев работе с платформой, которая широко используется ВСУ для обнаружения и перехвата беспилотников, в том числе иранских "Шахедов".

База "Принц Султан", расположенная примерно в 640 км от Ирана, неоднократно подвергалась ударам дронов и ракет с начала войны. В ходе одной из атак 27 марта был уничтожен самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3 AWACS, также были повреждены несколько самолетов-заправщиков KC-135.

По данным Reuters, помимо Sky Map на базе используются перехватчики Coyote производства RTX и дроны-перехватчики Merops, разработанные при поддержке бывшего главы Google Эрика Шмидта.