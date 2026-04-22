x
22 апреля 2026
|
последняя новость: 19:40
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
22 апреля 2026
|
22 апреля 2026
|
последняя новость: 19:40
22 апреля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

США развернули украинскую систему противодействия дронам на своей базе в Саудовской Аравии

США
Украина
Война с Ираном
время публикации: 22 апреля 2026 г., 19:12 | последнее обновление: 22 апреля 2026 г., 19:17
США развернули украинскую систему противодействия дронам на своей базе в Саудовской Аравии
AP/Senior Airman Samuel Earick

Американские военные в последние недели внедрили украинскую систему противодействия дронам Sky Map на авиабазе "Принц Султан" в Саудовской Аравии, сообщает Reuters со ссылкой на пять осведомленных источников.

Украинские военные специалисты прибыли на базу для обучения американцев работе с платформой, которая широко используется ВСУ для обнаружения и перехвата беспилотников, в том числе иранских "Шахедов".

База "Принц Султан", расположенная примерно в 640 км от Ирана, неоднократно подвергалась ударам дронов и ракет с начала войны. В ходе одной из атак 27 марта был уничтожен самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3 AWACS, также были повреждены несколько самолетов-заправщиков KC-135.

По данным Reuters, помимо Sky Map на базе используются перехватчики Coyote производства RTX и дроны-перехватчики Merops, разработанные при поддержке бывшего главы Google Эрика Шмидта.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook