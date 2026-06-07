Под крепостью Бофор – памятником UNESCO – обнаружен бункер "Хизбаллы"

Военнослужащие ЦАХАЛа обнаружили на территории комплекса крепости Бофор подземную террористическую инфраструктуру, подготовленную организацией "Хизбалла" для использования в военных целях.

Как сообщает новостная служба "Кан", политическое руководство Израиля было уведомлено об обнаружении бункера. Ожидается, что подробную информацию об обнаруженной подземной террористической инфраструктуре ЦАХАЛ опубликует позднее.

Напомним, израильские силы заняли крепость Бофор на юге Ливана и подняли там флаги Израиля и флаг бригады "Голани" несколько дней назад. "Мы вернулись в Бофор", – прокомментировал это глава правительства Биньямин Нетаниягу.

Нетаниягу напомнил, что 44 года назад Бофор стал символом героического боя израильских солдат, но одновременно и символом глубокого внутреннего раскола. По его словам, сегодня Израиль вернулся туда "иначе – единым, решительным и сильным как никогда".

"Захват Бофора – это драматический этап и драматическое изменение политики, которую мы проводим", – сказал Нетаниягу. По его словам, Израиль "сломал барьер страха", действует на всех фронтах – в Сирии, Газе и Ливане – и создает зоны безопасности за пределами своих границ для защиты израильских населенных пунктов.