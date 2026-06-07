Волейбол. Израильтяне победили сборную Грузии

Во втором матче волейбольной Европейской лиги израильтяне победили сборную Грузии 3:0.

Счет по партиям 25:14, 25:17, 25:15.

Израильтяне одержали победы в двух первых матчах турнира и находятся в лидирующей группе из пяти команд после первой недели турнира.