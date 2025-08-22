x
22 августа 2025
22 августа 2025
Мир

Теракты в Колумбии, множество убитых и раненых

время публикации: 22 августа 2025 г., 06:23 | последнее обновление: 22 августа 2025 г., 06:31
Теракты в Колумбии, множество убитых и раненых
AP Photo/Santiago Saldarriaga

Власти Колумбии объявили, что не менее 18 человек стали жертвами терактов, совершенных 21 августа в Сантьяго-де-Кали и в Антиокии, около 70 человек получили ранения и травмы.

Возле авиабазы в Сантьяго-де-Кали был совершен теракт с применением заминированного грузовика. Погибли не менее шести человек, 65 были ранены, сообщает минздрав Колумбии.

В департаменте Антиокия террористы сбили полицейский вертолет. Погибли 12 полицейских, четверо доставлены в больницу с ранениями и травмами различной степени тяжести.

Президент Колумбии Густаво Петро после этих терактов заявил, что обратится в Международный уголовный суд с просьбой расследовать возможные преступления против человечности, совершенные вооруженными группировками "Ивана Мордиско", "Второй Маркеталией" и "Кланом залива" до и во время его правления. Он призвал признать их террористическими организациями и преследовать в любой точке мира.

