В ночь на 22 августа армия Нигера объявила о ликвидации главаря террористической группировки "Боко харам" Ибрагима Махамаду, известного также под именами Бакура Моду и Сахаба.

В сообщении, цитируемом агентством France-Presse сказано, что лидер "Боко харам" был уничтожен рано утром 15 августа нигерийскими вооруженными силами "в ходе хирургической операции, проведенной с образцовой точностью... на острове Шилава в регионе Диффа" (на озере Чад).

Судя по заявлению военных, Ибрагим Махамада был ликвидирован в результате пуска истребителем нигерийских ВВС трех ракет по его укрытию.

У армии Нигера есть два штурмовика Су-25, а также несколько ударных вертолетов, которые могли задействовать для проведения этой операции.

Ибрагиму Махамаду было около 40 лет. Он вступил в ряды "Боко харам" более 13 лет назад и возглавил группировку после смерти ее бывшего главаря Абу Бакара Шекау в мае 2021 года.

Обстоятельства смерти Абу Бакара Шекау были довольно загадочными. Первым о его гибели тогда сообщил лидер отколовшейся от "Боко Харам" исламистской группировки "Исламское государство в Западной Африке" Абу Мусаб аль-Барнауи. По его словам, Абу Бакар Шекау подорвал себя после того, как его в течение нескольких дней преследовали боевики "Исламского государства".