Мир

"Зеленый принц" Мусаб Хасан Юсеф: пришло время вернуться в Израиль

время публикации: 22 августа 2025 г., 13:54 | последнее обновление: 22 августа 2025 г., 14:02
"Зеленый принц" Мусаб Хасан Юсеф: пришло время вернуться в Израиль
Пресс-служба ЦАХАЛа

Мусаб Хасан Юсеф, сын одного из лидеров ХАМАСа шейха Хусана Юсуфа, давно порвавший со своим отцом, написал в своем аккаунте в социальной сети Х, что он подумывает перебраться в Израиль.

"Пришло время вернуться в Израиль, – пишет он. – У меня нет никакого желания оставаться в странах, которые защищают и поддерживают терроризм. Их конфликт начнется, когда наш закончится".

Мусаб Хасан Юсеф проживает в США, он выступает в поддержку Израиля и категорически против палестинского террора.

Сын одного из лидеров ХАМАСа, он был выращен отцом для "джихада". В 1996-м, когда ему было 18 лет, был задержан израильскими спецслужбами. На допросах в ШАБАКе согласился стать осведомителем израильских спецслужб, и в 1997-м был освобожден из тюрьмы. Причем работал не за деньги, а, как утверждает сам, по идеологическим соображениям – стремясь спасти жизни людей.

В 2000 году Мусаб Хасан Юсеф стал христианином. В 2007-м был вынужден бежать из Палестинской автономии в Америку – после того, как появились слухи о его работе на израильские спецслужбы. До того времени Мусаб был одним из самых ценных информаторов ШАБАКа, благодаря которому удалось предотвратить множество терактов и нейтрализовать несколько террористических ячеек.

В списках ШАБАКа Мусаб числился под условным именем "Зеленый принц". Именно "Зеленый принц" помог израильским спецслужбам подготовить операции по задержанию наиболее опасных лидеров террористов: Маруана Баргути (основателя "Танзим", ФАТХ), Ибрагима Хамида (главаря боевиков ХАМАСа на Западном берегу) и Абдаллу Баргути ("инженера" ХАМАСа, специалиста по изготовлению взрывных устройств). Эти трое лидеров террористов, причастные к организации множества терактов, получили по несколько пожизненных сроков.

В конце февраля 2010 года в США вышла книга Рона Бракина "Сын ХАМАСа" о судьбе Мусаба Хасана Юсефа, в которой приводятся слова некого капитана израильских спецслужб, рассказывающего о случае, когда "Зеленый принц" помог обезвредить террориста-смертника в Рамалле. При этом он говорит, что один Мусаб стоил 1000 часов работы экспертов ШАБАКа.

В публикациях израильских СМИ отмечалось, что Мусаб не только помогал израильтянам, но и помешал им ликвидировать его отца шейха Хасана Юсефа. Отец от Мусаба отрекся.

В последние годы Мусаб Хасан Юсеф живет в США. Он неоднократно выступал на мероприятиях ООН и Американо-израильского комитета по общественным делам (AIPAC), критикуя не только террористические организации, но и палестинскую администрацию.

