Прервана операция по спасению российской альпинистки, застрявшей на пике Победы в Киргизии

Операция по спасению российской альпинистки Натальи Наговицыной, застрявшей на пике Победы в Киргизии из-за сломанной ноги, остановлена из-за метеоусловий, сообщает РИА Новости.

Альпинисты-спасатели спускаются в лагерь, при том, что Наталья Наговицына не подает признаков жизни уже вторые сутки. Спасательная группа должна была сегодня подняться на высоту шесть тысяч метров, но им помешала погода.

Сейчас альпинистам рекомендовали спуститься на высоту 4,5 тысячи метров, где расположен первый лагерь. Спасательную операцию, по прогнозам, возобновят не раньше понедельника.

Российская альпинистка Наталья Наговицына получила травму ноги 12 августа при спуске с пика Победы – самой высокой точки Тянь-Шаня, на высоте примерно 7200 метров над уровнем моря. Ее пытались спасти другие альпинисты, но из-за сложных погодных условий их попытка не увенчалась успехом: один из них, Лука Синигилья, погиб от переохлаждения. В минувшую субботу для эвакуации альпинистов был привлечен вертолет Ми-8 министерства обороны Киргизии. В районе пика Победы из-за сильной турбулентности он совершил жесткую посадку. Находившиеся на борту пассажиры и члены экипажа выжили, но получили незначительные травмы. Вылетевшему на замену вертолету Ми-17ВМ удалось совершить один эвакуационный рейс и вывезти спасателей и нескольких альпинистов. В том числе – одного гражданина России. Однако потом из-за резкого ухудшения погоды повторные вылеты стали невозможными и возобновились только во вторник. Тогда же на помощь Наговицыной вышел отряд альпинистов.

В 2021 году муж Натальи, Cергей, погиб во время совместного с ней восхождения на Хан-Тенгри: у него случился инсульт на высоте 6900 метров, его парализовало. Наталья отказывалась спускаться со спасателями до тех пор, пока муж не скончался.