21 страна выступила с осуждением плана Израиля начать строительство в зоне E1

Великобритания, Франция, Австралия, Канада, Италия и еще 16 стран выступили с совместным заявлением, осуждающим решение Израиля о строительстве в зоне E1, связывающей Иерусалим и Маале-Адумим, назвав план "неприемлемым", и обвинив Израиль в нарушении международного права.

Проект E1, утвержденный днем ранее подкомиссией по вопросам поселенчества при гражданской администрации в Иудее и Самарии, предусматривает строительство 3400 единиц жилья.

14 августа министр финансов Бецалель Смотрич объявил, что Израиль согласовал с администрацией Трампа план строительства в зоне E1, план находился в замороженном состоянии в течение 20 лет. Смотрич отметил, что строительство в этой зоне фактически разделит Западный берег на две части, и сделает невозможным создание палестинского государства.

Зона Е1 – это территория площадью в 12 кв.км. между Иерусалимом и Маале-Адумим, большая часть которой не заселена. Территория находится в зоне С, под юрисдикцией мэрии Маале-Адумим.

"Это сионизм в лучшем его виде – строительство, обустройство и укрепление нашего суверенитета на Земле Израиля. Эта реальность окончательно похоронит идею палестинского государства, потому что признавать будет нечего", – заявил Смотрич.

Израильская организация "Шалом Ахшав" распространила заявление, в котором говорится, что "правительство на полной скорости ведет Израиль к пропасти".

Против строительства выступает палестинская администрация, которую поддерживают арабские страны.