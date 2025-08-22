Выпущен отчет, впервые подтвердивший голод в Газе. Израиль отверг его выводы

Международная организация по классификации продовольственной безопасности (The Integrated Food Security Phase Classification, IPC) опубликовала отчет, впервые подтвердивший голод в Газе, сообщает в пятницу, 22 августа, BBC.

IPC повысила свою классификацию ситуации в секторе Газы до "5 фазы" – высший и наихудший уровень острой продовольственной безопасности. По утверждению организации, в мухафазе Газа, включающем собственно город Газа и прилегающую территорию, подтвержден голод, и катастрофическая ситуация грозит распространиться к концу сентября на Дир эль-Балах и Хан-Юнис.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал ситуацию в Газе "адом на земле", комментируя результаты отчета. "Иногда кажется, что не осталось слов для описания ада на земле в Газе, теперь добавилось новое слово: голод, – заявил он. – И это рукотворная катастрофа, моральный крах самого человечества. Голод это не только отсутствие пищи, это преднамеренный коллапс систем, необходимых для выживания человека".

Он подчеркнул, что Израиль обязан в рамках международного права обеспечивать население сектора Газы продовольствием и медицинскими товарами. "Мы не можем позволить этой ситуации продолжаться безнаказанно, никаких больше оправданий, – заявил Гутерриш. – Время действовать не завтра, а сейчас. Нужно немедленное прекращение огня, немедленное прекращение всех заложников и полный беспрепятственный гуманитарный доступ".

Координатор действий правительства Израиля на территориях (COGAT) отверг утверждения отчета IPC, подвергнув крайнему сомнению методологию его составления. По утверждению COGAT, классификация голода в изложении IPC основана на "неопубликованном телефонном опросе и сомнительных оценках UNRWA – агентства ООН, известного тем, что его сотрудники являются неотъемлемой частью террористической организации ХАМАС.

В отчете используются также оценки местных "некоммерческих организаций", которые приводят "настолько дикие предположения о смертности, которые даже собственное министерство здравоохранения ХАМАС не сообщает". В заявлении ведомства подчеркивается, что организация IPC не учитывает меры Израиля по стабилизации гуманитарной ситуации в секторе.

МИД Израиля обвинил IPC в публикации "сфабрикованного на заказ отчета для обслуживания фейкового кампейна ХАМАСа". Министерство иностранных дел Израиля упрекает организацию в "извращении ее собственных правил" и "игнорировании собственных критериев", чтобы выдвинуть ложные обвинения против Израиля.

По заявлению МИДа, IPC изменила собственный глобальный стандарт, намеренно снизив пороговое значение тех, кто сталкивается с голодом, с 30% до 15%, а также полностью проигнорировала второй критерий – уровень смертности. "Весь этот документ IPC основан на лжи ХАМАСа, отмытой через организации, имеющие корыстные интересы", – подчеркивает МИД Израиля.

В своем заявлении министерство иностранных дел напоминает, что за почти два года войны в сектор Газы поступило 100 тысяч грузовиков с гуманитарной помощи, недавно в секторе резко снизились цены на продукты питания, что свидетельствует о насыщении рынка. "Каждый прогноз, который IPC делала относительно Газы во время войны, оказался безосновательным и абсолютно ложным, – подчеркивает МИД. – И нынешняя оценка будет выброшена в ту же мусорную корзину политических документов".