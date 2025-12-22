В Крыму застрелен Станислав Орлов, бывший командир бригады "Эспаньола"

Телеканал "Дождь", ссылаясь на независимое издание Astra, рассказывает об обстоятельствах смерти бывшего командира входившей в состав вооруженных сил России бригады "Эспаньола" Станислава Орлова с позывным "Испанец".

Согласно материалам с камер наружного наблюдения, Орлов был застрелен 4 декабря у своего дома в аннексированном Севастополе. Запись была предоставлена источником в экстренных службах российской администрации Крыма, имеющим отношение к расследованию.

К 12:17 дня к дому, в котором проживал Орлов, подъехали четыре автомобиля, из которых вышли вооруженные мужчины в масках. Раздалось несколько выстрелов, при этом, по словам очевидцев, "Испанец" не отстреливался. Его тело скорая забрала только через шесть часов.

Как утверждают бывшие бойцы "Эспаньолы", поводом стало подозрение в торговле оружием и участии в организованной преступной группировки. Ранее в Z-каналах сообщали, что Орлова "застрелили при задержании адекватные ребята из конторы".

88-я разведывательно-штурмовая бригада "Эспаньола" была создана в ВС РФ в 2022 года, на основании группировок ультраправых футбольных болельщиков. Членом фанатской группировки был и Орлов, который с 2014 года принимал участие в военных действиях против Украины. В октябре 2025 года бригада была расформирована.